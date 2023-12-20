За 2023 год в России было открыто 30 углеводородных месторождений. Наиболее крупные найдены в Оренбургской области и на шельфе Каспийского моря. Как предполагают эксперты, запасы нефти и конденсата станут больше на 470 миллионов тонн и 630 миллиардов кубометров соответственно. И все это на фоне снижения вложений в георазведку.
Будущая прибыль практически полностью покроет энергорасходы за уходящий год. Общегодовая добыча нефти уже равняется 527 трлн тонн, а газа - 642 млрд кубометров. Затраты же на георазведку получились минимальными - в этом году на работы ушло примерно 63 млрд рублей, что составляет 80% от запланированной суммы.
Робот продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры "Лабиринт"
Робот CyberRunner, созданный учеными Высшей технологической школы Цюриха, продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры "Лабиринт". Работая на базе искусственного интеллекта, робот успешно провел металлический шарик по лабиринту, преодолевая трудности, такие как отверстия на пути.
106-летняя австралийка раскрывает секрет своей долгой жизни
Кэти Макрей, живущая в Австралии, отметившая свое 106-летие, поделилась историей своей долгой жизни с Business Insider. Родившись в 1917 году в Лондоне, она уже в 15 лет устроилась на работу секретарем и в 1965 году переехала в Австралию вместе с мужем.
Сообщается о неочевидных признаках развития рака плазматических клеток
Среди неочевидных признаков миеломы, рака плазматических клеток, выделяются усталость, боль в костях, жажда и необъяснимые синяки. Миелома приводит к избыточному размножению плазматических клеток, их накоплению в костном мозге и повышению уровня иммуноглобулинов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возросшей заболеваемости COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возросшей заболеваемости COVID-19, обусловленной распространением нового варианта коронавируса JN.1. ВОЗ отнесла данный вариант категории "вызывающий интерес" и предупредила о возможном увеличении заболеваемости, особенно в условиях зимнего периода в Северном полушарии.