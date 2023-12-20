За 2023 год в России было открыто 30 углеводородных месторождений. Наиболее крупные найдены в Оренбургской области и на шельфе Каспийского моря. Как предполагают эксперты, запасы нефти и конденсата станут больше на 470 миллионов тонн и 630 миллиардов кубометров соответственно. И все это на фоне снижения вложений в георазведку.

Будущая прибыль практически полностью покроет энергорасходы за уходящий год. Общегодовая добыча нефти уже равняется 527 трлн тонн, а газа - 642 млрд кубометров. Затраты же на георазведку получились минимальными - в этом году на работы ушло примерно 63 млрд рублей, что составляет 80% от запланированной суммы.