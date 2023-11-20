Новая математическая модель, созданная российскими учеными, станет прорывом в области добычи нефти. Специалисты разработали формат, при котором добыча нефти вырастет на 10%, а сумма затрат останется прежней. На данный момент подробное изложение уже опубликовано в издании "Трансформация нефтегазового комплекса 2030".

- Для применения модели не нужно знать параметры в каждой точке пласта, а такой информации нет у нефтегазовых компаний, - рассказывают разработчики в своем сообщении.

Теперь же разработанная математическая модель поможет по-новому подойти к добыче нефти, при этом формат легко можно адаптировать для разработки месторождений в любой стране.