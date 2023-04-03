Японии удалось убедить США исключения из согласованного странами G7 на российскую нефть потолка в $60 за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Токио обосновал это тем, что им необходим доступ к российским энергоносителям. Эксперты также отмечают, что зависимость Японии от российского топлива делают ее нерешительной в поддержке Украины.
После того, как был введен потолок цен на российские энергоносители, Москва перенаправила большую часть потоков топлива в Китай и Индию.
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