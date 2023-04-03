Средняя цена нефти Urals за март 2023 года уменьшилась до $47,85 за баррель, что в 1,86 раз ниже прошлогоднего показателя этого же месяца: в марте 2022 года стоимость составила $89,05 за баррель. Об этом сообщает Минфин России.
Ранее Министерство финансов России заявило, что российский бюджет в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.
Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани
Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным
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