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  • Опубликована сегодня в 14:13

Минфин России сообщило о понижении цен на нефть Urals до $47,85 за баррель

Средняя цена нефти Urals за март 2023 года уменьшилась до $47,85 за баррель, что в 1,86 раз ниже прошлогоднего показателя этого же месяца: в марте 2022 года стоимость составила $89,05 за баррель. Об этом сообщает Минфин России.

Ранее Министерство финансов России заявило, что российский бюджет в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.

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