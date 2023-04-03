Средняя цена нефти Urals за март 2023 года уменьшилась до $47,85 за баррель, что в 1,86 раз ниже прошлогоднего показателя этого же месяца: в марте 2022 года стоимость составила $89,05 за баррель. Об этом сообщает Минфин России.

Ранее Министерство финансов России заявило, что российский бюджет в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.