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  • Опубликована сегодня в 6:52

Цены на нефть выросли более, чем на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5% после того, как страны ОПЕК+ объявили о сокращении добычи. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,12% и достигла $81,09 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent - на 7,13% до $85,59.

Как отмечают некоторые западные эксперты, данный факт может привести к дальнейшим осложнениям в отношении США и Саудовской Аравии.

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