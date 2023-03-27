Торговый дом "Нефтьмагистраль" приобрел сеть кафе "Кулинарная лавка братьев Караваевых". Об этом сообщает РБК.
Согласно источникам издания, покупка была совершена в конце марта 2023 года. Ранее сетью владели Евгений Каценельсон и Игорь Моисеев. Сумма сделки не разглашается.
Напомним, торговый дом "Нефтьмагистраль" владеет сетью многофункциональных автозаправочных станций.
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