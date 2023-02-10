Китай и Индия могут снизить закупки российской нефти в среднесрочной перспективе. Об этом заявил аналитик Александр Потавин.
По его мнению, существует риск, что Индия и Китай могут в среднесрочной перспективе снизить импорт российской нефти, если у них появится экономическая привлекательная альтернатива.
"Мы уже видели такую волатильность с поставками в Турцию, которые в сентябре достигали 400 тысяч баррелей в сутки, в ноябре они снизились до 360 тысяч баррелей в сутки, а после 5 декабря упали до 50 тысяч", — сказал эксперт.
Ранее Bloomberg сообщало, что китайские государственные нефтеперерабатывающие компании Sinopec и PetroChina ускорили закупки российской нефти на фоне привлекательных цен и восстановления спроса в стране. Тоже самое сделала и Индия.
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