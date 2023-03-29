До конца года стоимость жилья в России может снизиться на 10-15%

Стоимость жилья в России до конца этого года может снизиться на 10-15%, предположила эксперт рынка недвижимости Ирина Носова.
По ее словам, с конца прошлого года как на вторичном, так и на первичном рынке продавцы предлагают дисконты, а размер скидок от застройщиков превышает дисконт от собственников вторичного жилья примерно в 1,5-2 раза.
Рынок недвижимости России является одним из самых крупных и развитых в мире. Он охватывает не только жилую недвижимость, но и коммерческую, а также земельные участки. Российский рынок недвижимости открыт для местных и иностранных инвесторов, что делает его привлекательным для различных категорий покупателей.
Жилая недвижимость на рынке России представлена широким ассортиментом квартир, домов, таунхаусов и коттеджей. Стоимость жилья в России может варьироваться в зависимости от местоположения, состояния объекта, размера и других факторов. Например, в Москве и Санкт-Петербурге цены на жилье обычно выше, чем в других регионах страны.
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