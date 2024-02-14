Россияне начали массово продавать недвижимость в Финляндии, которую приобретали в 2000-х ради недорогого отдыха. Рынок предложений изучила "Фонтанка".

Сейчас на рынке недвижимости Финляндии более ста предложений от российских продавцов, в основном жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Самый бюджетный вариант — 31-метровая однокомнатная квартира в Иматре стоимостью 700 тысяч рублей. Чуть дороже — в 775 тысяч рублей — обойдется двухкомнатный пентхаус размером 52 кв. м. Неподалеку от границы с Россией можно приобрести небольшой дом 84 кв. м с огромным участком 12 соток, рядом с пляжем. Объект оценивается в полтора млн рублей.

Некоторые продавцы предлагают обмен, например, на жилье в России. Многие лоты продаются гораздо ниже рыночной цены, но обычно к ним прилагается "сюрприз" в виде ипотеки, кредита или действующего договора аренды.

Есть и более серьезные варианты. Так, за 150-метровый дом в Раухе, с 16 сотками земли и собственник просит 7,7 млн рублей. В 25 миллионов обойдется огромная семейная усадьба в стиле Тургенева, в уединенном месте. Ухоженная территория с газонами и фонарями спускается к водоему. А вот однокомнатная квартира в Хельсинки продается за 30 млн рублей. Правда, есть нюанс — объект в ипотеке.

Встречаются и земельные участки. Так, за 12 соток финской земли придется отдать 1,4 млн руб. В 12,5 млн обойдутся 80 соток недалеко от Савонлинны — впридачу новому владельцу достанутся 100 метров береговой линии.

Есть и совсем элитные лоты. Например, архипелаг из пяти островов на озере Саймаа стоимостью миллион евро. На нескольких десятках гектаров расположены постройки, причалы и другие объекты, которые входят в цену. "Фонтанка" заявляет, что подобных предложений на рынке несколько.