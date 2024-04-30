Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
Закрытие рынка Молдавии в первую очередь ударит по местным производителям
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:29

Закрытие рынка Молдавии в первую очередь ударит по местным производителям

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что закрытие местного рынка для зарубежной продукции - не самый лучший вариант для экономики страны. На данный момент, по его словам, республика больше ориентирована на экспорт, поэтому от таких действий понесут убытки местные производители.

- Мы должны понимать, на уровне всей нашей страны все, что производят, идет на экспорт, в процентном соотношении - до 70%, - сказал политик. - Мы не являемся страной импортером, мы исключительно страна-экспортер.

Также он добавил, что Молдавия практически никогда не была страной-импортером. В результате ограничения могут стать настоящей гибелью для сельхозпроизводителей. Для примера Боля привел цифры: так, например, 81 тысяча тонн рапса, произведенных в стране за 2023 год, пошли на экспорт (и это все количество продукции).

- Только недалекие люди могут предложить запретить импорт в Молдавии, - подчеркнул Боля.

Источник фото: flickr.com/USAID Digital Development (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

Мир

В Америке пройдет встреча солидарности в годовщину событий в Одессе

В Америке пройдет встреча солидарности в годовщину событий в Одессе

Представители различных антивоенных организаций из США проведут встречу поддержки в десятую годовщину жестокого убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, как сообщил координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто агентству РИА Новости в среду.

Читать полностью
WSJ: В НАТО не рассматривают нападение России на страну-участницу альянса

WSJ: В НАТО не рассматривают нападение России на страну-участницу альянса

Планировщики альянса Североатлантического договора считают низкой вероятность "прямого вторжения" Российской Федерации в страну-участницу НАТО, которая граничит с ней, отмечается в материалах американской газеты Wall Street Journal.

Читать полностью

Общество

Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным

Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным

Американский журналист называет Дугина "самым известным политическим философом России".

Читать полностью
Денежные переводы между своими счетами для россиян станут без комиссий

Денежные переводы между своими счетами для россиян станут без комиссий

О новой возможности, которая появится в мае, сообщил экономист Ферапонтов.

Читать полностью

Новости