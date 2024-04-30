Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что закрытие местного рынка для зарубежной продукции - не самый лучший вариант для экономики страны. На данный момент, по его словам, республика больше ориентирована на экспорт, поэтому от таких действий понесут убытки местные производители.

- Мы должны понимать, на уровне всей нашей страны все, что производят, идет на экспорт, в процентном соотношении - до 70%, - сказал политик. - Мы не являемся страной импортером, мы исключительно страна-экспортер.

Также он добавил, что Молдавия практически никогда не была страной-импортером. В результате ограничения могут стать настоящей гибелью для сельхозпроизводителей. Для примера Боля привел цифры: так, например, 81 тысяча тонн рапса, произведенных в стране за 2023 год, пошли на экспорт (и это все количество продукции).

- Только недалекие люди могут предложить запретить импорт в Молдавии, - подчеркнул Боля.

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