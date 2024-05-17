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С 18 мая в России стартуют продажи обновленного Exeed LX: цена начинается с 3 570 000 рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:00

С 18 мая в России стартуют продажи обновленного Exeed LX: цена начинается с 3 570 000 рублей

Обновленный кроссовер Exeed LX будет официально продаваться в России с 18 мая. Модель доступна в трех комплектациях (Premium, Prestige AWD и Premium AWD) и пяти цветах.

Автомобиль оснащен турбированным двигателем 1.6 мощностью 150 л. с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и имеет обновленные элементы экстерьера, такие как решетка радиатора, задний бампер и 19-дюймовые диски.

Цены стартуют от 3 570 000 рублей за переднеприводную версию Premium. Все версии включают новшества в интерьере, такие как спортивные сиденья с регулировками и мультимедийные системы с двумя 12.3-дюймовыми экранами.

Exeed LX также предлагает улучшенные функции безопасности и комфорта, а в Европе автомобиль будет использовать новейшую платформу Chery, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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