Жизни словацкого премьера Фицо уже ничего не угрожает, но медики его оставили в реанимации после нападения на него. О состоянии политика сообщила правительственная пресс-служба.

"Фицо пока что остается в отделении интенсивной терапии", — указывается в заявлении.

В Фицо стреляли 15 мая во время его общения со своими сторонниками вблизи здания, где проходило заседание кабинета министров страны.

Стрелком из пистолета оказался 71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула. Он сделал в сторону премьера пять выстрелов, попав ему в грудную клетку, живот и в бедро. Нападавшего сразу же задержали, а Фицо на вертолете доставили в госпиталь Братиславы. После экстренной операции его ввели в искусственную кому.

Стрелявший Цинтула не скрывает, что симпатизирует оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", а главу Кабмина не раз критиковал за политику, которую проводит.

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