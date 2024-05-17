Жизни словацкого премьера Фицо уже ничего не угрожает, но медики его оставили в реанимации после нападения на него. О состоянии политика сообщила правительственная пресс-служба.
"Фицо пока что остается в отделении интенсивной терапии", — указывается в заявлении.
В Фицо стреляли 15 мая во время его общения со своими сторонниками вблизи здания, где проходило заседание кабинета министров страны.
Стрелком из пистолета оказался 71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула. Он сделал в сторону премьера пять выстрелов, попав ему в грудную клетку, живот и в бедро. Нападавшего сразу же задержали, а Фицо на вертолете доставили в госпиталь Братиславы. После экстренной операции его ввели в искусственную кому.
Стрелявший Цинтула не скрывает, что симпатизирует оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", а главу Кабмина не раз критиковал за политику, которую проводит.
Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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