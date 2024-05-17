В польском городе Кракове была открыта самая восточная в Европе база спецназа США, в которой будет размещено от 150 до 200 американских военных, как сообщает радиостанция RMF FM.
Постоянная база спецназа американцев в Кракове была представлена как Miron Camp, посвященная памяти польского бойца Мирослава "Мирона" Луцкого, погибшего в Афганистане, об этом говорится в официальном заявлении.
Отмечается, что Miron Camp является самой восточной базой американских спецназовцев на континенте.
Радиостанция RMF FM добавляет, что около 150-200 американских военнослужащих будут на регулярной основе пребывать в Кракове.
В общей сложности в Польше размещено около 10 тысяч американских военных.
Фото: commons.wikimedia.org/Pko (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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