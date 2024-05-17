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ТАСС: Россия и Китай в рамках лунной программы могут разработать новые материалы для космоса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована 17.05.2024 в 17:10

ТАСС: Россия и Китай в рамках лунной программы могут разработать новые материалы для космоса

Россия и Китай в рамках лунной программы могут разработать новые материалы для космических аппаратов нового поколения. Эти материалы будут направлены на минимизацию массы при сохранении прочности и стойкости к внешним воздействиям, что особенно важно для условий космоса и лунных станций.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что проекты по совместному освоению Луны требуют значительных инвестиций и являются перспективными. В 2021 году Роскосмос и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции, и первые миссии запланированы на 2026-2028 годы, с дальнейшим размещением на Луне ядерной энергоустановки к 2033-2035 годам, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Balon Greyjoy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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