Американцы и европейцы выражают все меньше согласия с политикой своих правительств, направленной на поддержку киевского режима. Об этом написал в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в США процент неодобрения составляет 43%, в Британии — 65%, в Германии — 70%, во Франции — 80%.

Очевидно, что у жителей этих стран есть претензии к политике властей. Вместо того чтобы заниматься развитием собственных стран и решать проблемы своих граждан, правительства направляют финансовые ресурсы на военные действия и поддержку киевского режима, который, по мнению граждан, является преступным.