Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 81,6758
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 90,0035
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:30

Володин: Больше половины немцев и французов не поддерживают политику своих стран в отношении Украины

Американцы и европейцы выражают все меньше согласия с политикой своих правительств, направленной на поддержку киевского режима. Об этом написал в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в США процент неодобрения составляет 43%, в Британии — 65%, в Германии — 70%, во Франции — 80%.

Очевидно, что у жителей этих стран есть претензии к политике властей. Вместо того чтобы заниматься развитием собственных стран и решать проблемы своих граждан, правительства направляют финансовые ресурсы на военные действия и поддержку киевского режима, который, по мнению граждан, является преступным.

Мир

Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.

Читать полностью

Президент Венесуэлы не мудрствуя лукаво послал к черту Госдеп США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".

Читать полностью

Общество

Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%

Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы

Читать полностью

Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР

Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"

Читать полностью

Новости