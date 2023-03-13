В мире нарастает недовольство порядком, который навязал коллективный Запад остальным государствам. Об этом пишет научный сотрудник Гонконгского университета Эндрю Шэн.
В статье, опубликованной в газете South China Morning Post, говорится, что страны, которые ранее считались колониями великих западных держав, начинают осознавать опасность для себя. Особенно на фоне украинского конфликта.
"Сегодня каждое крупное западное мероприятие начинается с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского. Затем каждый член НАТО вновь подтверждает свою приверженность западным идеалам, призывая слушателей - в основном страны Юга — присоединиться к их делу или столкнуться с "последствиями", — отмечается в статье китайской газеты, передает РИА "Новости".
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