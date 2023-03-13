В мире нарастает недовольство порядком, который навязал коллективный Запад остальным государствам. Об этом пишет научный сотрудник Гонконгского университета Эндрю Шэн.

В статье, опубликованной в газете South China Morning Post, говорится, что страны, которые ранее считались колониями великих западных держав, начинают осознавать опасность для себя. Особенно на фоне украинского конфликта.