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  • Опубликована сегодня в 13:07

Небензя сделал заявления для российских СМИ

Эвакуация детей из зоны боевых действий в Донбассе осуществляется в полном соответствии с международным гуманитарным правом и Конвенцией о правах ребенка. Об этом заявил постпреда России при ООН Василий Небензя.

Кроме того, по его словам, Запад вместо помощи нуждающимся странам пополняет свои долгосрочные запасы продовольствия, а всю вину за кризисы пытается свалить на Россию.

Организация Объединенных Наций является международной организацией, созданной после Второй мировой войны в 1945 году для поддержания мира, безопасности и сотрудничества между странами. Она имеет главную цель улучшить сотрудничество между нациями в области международного права, безопасности, экономики, социальных вопросов и прав человека.

ООН имеет 193 членских страны и базируется в Нью-Йорке, США. Ее главные органы включают Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Международный Суд, Секретариат, Экономический и Социальный Совет и множество специализированных агентств и программ.

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