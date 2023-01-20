Экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева успешно прооперировали в Национальном кардиологическом центре под руководством Юрия Пя.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением.", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана был экстренно госпитализирован в одну из клиник столицы республики.