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  • Опубликована сегодня в 10:09

Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце

Экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева успешно прооперировали в Национальном кардиологическом центре под руководством Юрия Пя.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением.", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана был экстренно госпитализирован в одну из клиник столицы республики.

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