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  • Опубликована сегодня в 9:56

Сальдо: Наводчики, работающие на украинские власти, быстро перековываются

Пособники Украины в Херсонской области после задержания быстро начинают оказывать содействие российским военным. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, корректировщики и граждане, ждущие прихода украинских сил, как только попадают в руки российских правоохранителей, тут же перековываются. Они долго не сопротивляются и начинают работать на российских военных, передает РИА "Новости".

Также Сальдо добавил, что военные структуры в области вселяют уверенность в то, что защита есть.

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