Пособники Украины в Херсонской области после задержания быстро начинают оказывать содействие российским военным. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, корректировщики и граждане, ждущие прихода украинских сил, как только попадают в руки российских правоохранителей, тут же перековываются. Они долго не сопротивляются и начинают работать на российских военных, передает РИА "Новости".

Также Сальдо добавил, что военные структуры в области вселяют уверенность в то, что защита есть.