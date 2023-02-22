США собираются передать Украине систему навигации с GPS-наведением производства Boeing, которая способна поражать цели на расстоянии 72 км.
Как отмечает Bloomberg, официально Пентагон не признал, что отправит на Украину комплекс наведения снарядов Joint Direct Attack Munition, превращающий неуправляемые бомбы в высокоточные "умные" снаряды, заявив лишь, что передаст высокоточные авиационные боеприпасы в рамках пакета помощи на $1,85 млрд, пишет "РБК".
Однако два источника Bloomberg сообщили, что речь идет о Joint Direct Attack Munition, которые на данном этапе используются ВВС и ВМС США, а также более 26 странами мира.
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