Президент Литвы Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные журналистом Довидасом Панцеровасом.

Как утверждает журналист, Науседа скрыл эту информацию, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году.

Напомним, все последнее время Литва придерживается открытой антироссийской политики. Литовские власти, включая президента страны, не раз демонстрировали откровенно русофобские настроения во внешней и внутренней политики.