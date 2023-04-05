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  • Опубликована сегодня в 14:45

Архивные документы: Президент Литвы Гитанас Науседа в 1988 году стал членом КПСС

Президент Литвы Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные журналистом Довидасом Панцеровасом.

Как утверждает журналист, Науседа скрыл эту информацию, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году.

Напомним, все последнее время Литва придерживается открытой антироссийской политики. Литовские власти, включая президента страны, не раз демонстрировали откровенно русофобские настроения во внешней и внутренней политики.

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