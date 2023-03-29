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  • Опубликована сегодня в 11:35

Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения

Ученые БФУ имени Канта выяснили, что пижма обыкновенная способна замедлить старение. Об этом сообщается на портале Pharmaceutics.

Среди полезных свойств растения названо снижение мутации клеток, улучшенное усвоение кислорода, а также сильные антиоксидантные, противомикробные и кардиопротекторные действия.

Стоит отметить, что растение берет свое название от греческого слова athanasia, что означает бессмертие. Оно используется в косметике, бальзамах и красителях.

Пижма растет в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Северной Америке и Китае.

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