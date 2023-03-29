Ученые БФУ имени Канта выяснили, что пижма обыкновенная способна замедлить старение. Об этом сообщается на портале Pharmaceutics.

Среди полезных свойств растения названо снижение мутации клеток, улучшенное усвоение кислорода, а также сильные антиоксидантные, противомикробные и кардиопротекторные действия.

Стоит отметить, что растение берет свое название от греческого слова athanasia, что означает бессмертие. Оно используется в косметике, бальзамах и красителях.

Пижма растет в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Северной Америке и Китае.