Ученые БФУ имени Канта выяснили, что пижма обыкновенная способна замедлить старение. Об этом сообщается на портале Pharmaceutics.
Среди полезных свойств растения названо снижение мутации клеток, улучшенное усвоение кислорода, а также сильные антиоксидантные, противомикробные и кардиопротекторные действия.
Стоит отметить, что растение берет свое название от греческого слова athanasia, что означает бессмертие. Оно используется в косметике, бальзамах и красителях.
Пижма растет в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Северной Америке и Китае.
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