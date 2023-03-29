Российские ученый из Санкт-петербургского университета заявила, что за сутки воздействия геомагнитных бурь разрушается до четверти озонового слоя Земли. Об этом сообщает РИА Новости.
Это связано с тем, что в атмосферу планеты проникает большое количество протонов с высокой энергией, а также электронов и альфа-частиц.
Данные были получены благодаря наблюдениям при помощи аэростата в районе Мурманской области.
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