Российские ученый из Санкт-петербургского университета заявила, что за сутки воздействия геомагнитных бурь разрушается до четверти озонового слоя Земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Это связано с тем, что в атмосферу планеты проникает большое количество протонов с высокой энергией, а также электронов и альфа-частиц.

Данные были получены благодаря наблюдениям при помощи аэростата в районе Мурманской области.