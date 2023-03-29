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  • Опубликована сегодня в 11:41

Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли

Российские ученый из Санкт-петербургского университета заявила, что за сутки воздействия геомагнитных бурь разрушается до четверти озонового слоя Земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Это связано с тем, что в атмосферу планеты проникает большое количество протонов с высокой энергией, а также электронов и альфа-частиц.

Данные были получены благодаря наблюдениям при помощи аэростата в районе Мурманской области.

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