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  • Опубликована сегодня в 14:11

Путин наградит молодых ученых и проведет заседание Совета по науке и образованию

В День российской науки, 8 февраля, Президент РФ Владимир Путин лично вручит в Кремле премии молодым учёным за вклад в развитие отечественного достояния за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Пятеро лауреатов удостоены премии за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработку технологии испытания сложных технических устройств", — отмечается в сообщении.

Помимо этого, глава государства проведет заседание Совета по науке и образованию, главная тема которого является реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере. На заседании с докладами выступят заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, глава Российской академии наук Геннадий Красников и руководитель НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

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