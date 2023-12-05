Активисты Greenpeace вывесили на здании энергокомпании Eni баннер в защиту природы

Активисты международной организации по охране природы Greenpeace, признанной в России нежелательной, провели утреннюю акцию на здании штаб-квартиры итальянской энергетической компании Eni в Риме. По информации агентства ANSA, они развесили баннер с лозунгом в поддержку природы и проецировали несколько сообщений на фасад здания, как видно на видеозаписях, распространенных в СМИ. Итальянские СМИ отмечают, что эта акция связана с проводящимся в Объединенных Арабских Эмиратах саммитом ООН по климату.

Ранее председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер сообщил, что крупнейшие нефтяные компании, ответственные за более чем 40% мировой добычи нефти, присоединились к Хартии о сокращении выбросов метана и углекислого газа в атмосферу, сообщает ТАСС.

Среди участников также крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco, американская ExxonMobil, британская Shell, итальянская Eni и эмиратская ADNOC. COP28 продлится до 12 декабря, привлекая лидеров более 140 государств и более 70 тыс. делегатов, включая представителей крупного бизнеса, НПО, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию представляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.