Помощь Украине требует огромных усилий, которые готовы оказывать страны альянса НАТО, однако такие действия "в значительной степени израсходовали имеющиеся у них военные запасы". Такую информацию сообщил экс-замгенсека Джейми Ши, добавив, что страны альянса пытаются убедить производителей вооружений резко увеличить объемы выпуска их продукции.
"Пока мы наращиваем производство, мы могли бы временно восполнить дефицит, если бы убедили некоторые из в целом прозападных стран, не входящих в НАТО, предоставить нам нужные боеприпасы"
По предварительным данным, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Южную Корею и Японию, где просил об увеличении военных поставок.
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