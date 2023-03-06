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  • Опубликована сегодня в 20:22

Учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут в марте

В период с 9 по 15 марта пройдут традиционные учения НАТО, связанные с преодолением кризисных ситуаций. Такая подготовка задействует гражданские и военные штабы стран Североатлантического альянса, включая Швецию и Финляндию. Об этом стало известно из пресс-службы международного объединения.

Процесс обучения будет включать в себя обмен информацией между НАТО и институтами ЕС. Развёрнутые силы во встрече участвовать не будут.

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