В период с 9 по 15 марта пройдут традиционные учения НАТО, связанные с преодолением кризисных ситуаций. Такая подготовка задействует гражданские и военные штабы стран Североатлантического альянса, включая Швецию и Финляндию. Об этом стало известно из пресс-службы международного объединения.
Процесс обучения будет включать в себя обмен информацией между НАТО и институтами ЕС. Развёрнутые силы во встрече участвовать не будут.
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