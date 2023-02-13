Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Поскольку с 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО", — отметил Столтенберг.

Напомним, началу специальной военной операции на Украине предшествовали требования Москвы исключить прием Украины в НАТО, прекращение приближения инфраструктуры альянса к границам России.