Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
"Поскольку с 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО", — отметил Столтенберг.
Напомним, началу специальной военной операции на Украине предшествовали требования Москвы исключить прием Украины в НАТО, прекращение приближения инфраструктуры альянса к границам России.
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