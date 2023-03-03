Страны НАТО нацелены подорвать систему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы в дальнейшем предложить новый "план" защиты, в основе которого первостепенно будет значиться их Североатлантический альянс. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью Центральному телевидению Китая.
Ранее МИД России Сергей Лавров заявил о попытках США и НАТО освоить и милитаризовать АТР.
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