В Министерстве иностранных дел России заявили, что будут предприниматься ответные меры на расширение НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Соответствующая реакция последовала в ответ на официальное объявление о вступлении Финляндии в НАТО.
Меры будут предприниматься как военно-технического, так и иного характера, необходимые для устранения угроз со стороны альянса.
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Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
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