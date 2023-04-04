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  • Опубликована сегодня в 14:02

МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

В Министерстве иностранных дел России заявили, что будут предприниматься ответные меры на расширение НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Соответствующая реакция последовала в ответ на официальное объявление о вступлении Финляндии в НАТО.

Меры будут предприниматься как военно-технического, так и иного характера, необходимые для устранения угроз со стороны альянса.

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