В Министерстве иностранных дел России заявили, что будут предприниматься ответные меры на расширение НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Соответствующая реакция последовала в ответ на официальное объявление о вступлении Финляндии в НАТО.

Меры будут предприниматься как военно-технического, так и иного характера, необходимые для устранения угроз со стороны альянса.