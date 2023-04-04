Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет принимать контрмеры в ответ на расширение НАТО. ОБ этом сообщает RT.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет обеспечивать свою безопасность в тактическом и стратегическом плане.
Меры будут такими, какие Россия посчитает необходимыми.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля.
МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Меры будут комплексными
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Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
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