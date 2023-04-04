Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет принимать контрмеры в ответ на расширение НАТО. ОБ этом сообщает RT.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет обеспечивать свою безопасность в тактическом и стратегическом плане.

Меры будут такими, какие Россия посчитает необходимыми.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля.