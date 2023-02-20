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  • Опубликована сегодня в 0:38

Депутат ГД РФ Гурулев призвал нанести ядерный удар по НАТО

Депутат Государственной думы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что НАТО ведет борьбу с Российской Федерацией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам политика, если альянс предпринимает агрессивные действия против страны, то вооруженные силы России должны нанести ядерный удар по инфраструктуре противника.

"Если сегодня с нами воюет НАТО, то давайте уничтожать логистические центры тактическим ядерным оружием. Мы играем по правилам США, нам нужен свой сценарий, мы способны поставить эту грань", — отметил Гурулев.

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