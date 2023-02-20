Депутат Государственной думы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что НАТО ведет борьбу с Российской Федерацией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам политика, если альянс предпринимает агрессивные действия против страны, то вооруженные силы России должны нанести ядерный удар по инфраструктуре противника.