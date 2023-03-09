Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что страны-члены НАТО не понимаю происходящего в Артемовске. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление последовало на слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, заявившего, что город вскоре может перейти под контроль России.

"Им (НАТО) трудно до конца понять логику войны тут… К таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они всё-таки не понимают, яркий тому пример — начало войны, когда они считали часы до падения Киева", — заявил Череватый.

Напомним, о том, что украинские войска вскоре могут сдать Артемовск также заявлял президент Украины Владимир Зеленский.