Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в специальной военной операции сделает мир более опасным. Об этом он сообщил на саммите в Хельсинки.

Альянс продолжит помогать киевскому режиму для сдерживания России, а отношение между блоком и Москвой не нормализуются, считает генсек.

Столтенберг признал, что поставки вооружения киевскому режиму могут привести к эскалации насилия, но это меньшее из зол, чем поражение Украины.