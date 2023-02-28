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  • Опубликована сегодня в 20:17

Генсек НАТО: победа России на Украине сделает мир более опасным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в специальной военной операции сделает мир более опасным. Об этом он сообщил на саммите в Хельсинки.

Альянс продолжит помогать киевскому режиму для сдерживания России, а отношение между блоком и Москвой не нормализуются, считает генсек.

Столтенберг признал, что поставки вооружения киевскому режиму могут привести к эскалации насилия, но это меньшее из зол, чем поражение Украины.

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