От генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга поступило подтверждение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Официальная церемония назначена на 4 апреля, где представители союза поднимут флаг страны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии, и она станет членом альянса"

Президента Финляндии Саули Ниинистё прибудет в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где примет участие в официальной церемонии вступления. По его словам, это будет историческая неделя.