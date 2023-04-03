От генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга поступило подтверждение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Официальная церемония назначена на 4 апреля, где представители союза поднимут флаг страны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
"Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии, и она станет членом альянса"
Президента Финляндии Саули Ниинистё прибудет в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где примет участие в официальной церемонии вступления. По его словам, это будет историческая неделя.
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