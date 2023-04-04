Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО является посягательством на безопасность России. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление последовало в ответ на скорое вступление Финляндии в альянс. По мнению представителя Кремля, это приведет к обострению ситуации.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник, 4 апреля Финляндия вступит в альянс.
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Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
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