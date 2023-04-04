Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО является посягательством на безопасность России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление последовало в ответ на скорое вступление Финляндии в альянс. По мнению представителя Кремля, это приведет к обострению ситуации.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник, 4 апреля Финляндия вступит в альянс.