Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ о присоединении страны к североатлантическому альянсу вступит в силу в самое ближайшее время.
Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле были подписаны протоколы о вступлении двух стран в альянс.
Тем не менее, вступить в организацию можно лишь после того, как все страны, входящие в нее, одобрят этот шаг. Членство двух стран в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.
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