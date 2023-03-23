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  • Опубликована сегодня в 15:45

Президент Финляндии ратифицировал протоколы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ о присоединении страны к североатлантическому альянсу вступит в силу в самое ближайшее время.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле были подписаны протоколы о вступлении двух стран в альянс.

Тем не менее, вступить в организацию можно лишь после того, как все страны, входящие в нее, одобрят этот шаг. Членство двух стран в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.

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