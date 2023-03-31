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  • Опубликована сегодня в 19:55

Сотрудникам НАТО запрещено использовать TikTok на служебных устройствах

Североатлантический альянс предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. Так, НАТО запретило своим сотрудникам скачивать приложение соцсети TikTok из соображений безопасности. Эту информацию передает CNN со ссылкой на представителей мировой организации.

Отмечается, что кибербезопасность является главным приоритетом для альянса.

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