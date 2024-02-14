На повестке встречи основным вопросом будет рассмотрение плана оказания дальнейшей помощи Украине.

Как отмечают журналисты, освещающие событие в Брюсселе, отсутствие приглашения главы Пентагона связано с недавними заявлениями кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Другой причиной эксперты называют состояние здоровья руководителя оборонного ведомства Ллойда Остина, который перенес уже третью госпитализацию за последние месяцы.

11 февраля Трамп заявил, что не предпринял бы никаких действий по защите стран НАТО, если бы они подверглись нападению.