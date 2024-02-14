На повестке встречи основным вопросом будет рассмотрение плана оказания дальнейшей помощи Украине.
Как отмечают журналисты, освещающие событие в Брюсселе, отсутствие приглашения главы Пентагона связано с недавними заявлениями кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Другой причиной эксперты называют состояние здоровья руководителя оборонного ведомства Ллойда Остина, который перенес уже третью госпитализацию за последние месяцы.
11 февраля Трамп заявил, что не предпринял бы никаких действий по защите стран НАТО, если бы они подверглись нападению.
Турецкая Анталья столкнулась с наводнением
В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей, затронув излюбленное место отдыха российских туристов. Наводнение вызвало проблемы с транспортом и повлияло на жизнь местных жителей, сельские районы и рабочие места.
НАТО не видит в России угрозу, но боится "гибридных атак"
НАТО не видит для себя угрозы со стороны России. Но опасность представляет в первую очередь явление «гибридных атак». Об этом рассказал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
МИД РФ отмечает потенциальную популярность Сенегала и Сьерра-Леоне среди российских путешественников
Директор департамента Африки Всеволод Ткаченко подчеркнул, что наряду с традиционно популярными направлениями, такими как Кения и Танзания, интерес к новым местам в Африке растет.
"Фонтанка": Россияне начали массово распродавать недвижимость в Финляндии
Россияне массово распродают дома и квартиры в Финляндии. Цены начинаются от 700 тысяч рублей.