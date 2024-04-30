В Казахстане арестовали бывшего руководителя МВД Ерлана Тургумбаева в рамках расследования инцидентов начала января 2022 года, его обвиняют в превышении полномочий и власти, что привело к серьезным последствиям, как сообщает официальный информационный канал генеральной прокуратуры республики в Telegram.

Информация от прокуратуры уточняет, что проводится проверка уголовных дел, связанных с событиями января 2022 года. По данным, 29 апреля экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е. З. был задержан по обвинению в превышении полномочий и власти, приведшем к серьезным последствиям (ст.362 ч.4 УК РК) в соответствии со статьей 128 уголовно-процедурного кодекса Казахстана.

Сообщается, что в рамках уголовного дела имеются данные, содержащие государственные секреты, в связи с чем детали предварительного расследования остаются конфиденциальными.

В начале 2022 года в Казахстане начались широкомасштабные протесты — жители Жанаозена и Актау на западе страны выступили против удвоения цен на газ.

Позднее протесты распространились на другие города, включая Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики: там начались акты вандализма, боевики атаковали государственные учреждения, захватывали оружие. В ответ на это власти ввели режим ЧП по всей стране до 19 января и начали специальную антитеррористическую операцию. Согласно данным генеральной прокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в числе которых 19 сотрудников силовых органов.

Фото: commons.wikimedia.org/Kamarovo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)