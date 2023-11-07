НАТО заявило о новой угрозе от России для евроатлантической безопасности

Россия нарушила евроатлантическую безопасность, выйдя из Договора о конвенциональных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

"Наши союзники выразили осуждение по поводу решения России о выходе из ДОВСЕ. Этот шаг России становится последним в серии действий, систематически подрывающих евроатлантическую безопасность," — говорится в официальном заявлении, опубликованном на веб-сайте альянса. Также отмечается, что члены НАТО, участвующие в ДОВСЕ, временно приостанавливают выполнение соглашения.

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября. Страна ранее приостанавливала действие этого договора в 2007 году из-за действий НАТО. Также влияние на решение России выйти из ДОВСЕ оказали вступление Финляндии в альянс и финансовая поддержка Украины со стороны Запада.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года и вступил в силу через два года. Он устанавливал ограничения на количество военной техники, размещаемой в странах от Атлантического океана до Уральских гор. Таким образом, договор способствовал поддержанию равновесия сил между НАТО и Варшавским договором на низких уровнях вооружений.