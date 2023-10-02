Politico: США хотят, чтобы армия Украины приняла стандарты НАТО

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли стандарты НАТО, несмотря на то, что сам альянс пока не готов принять Украину в свои ряды. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на правительственный документ, который оказался в ее распоряжении.
В соответствии с предоставленной информацией, американские чиновники часто выражают "желание добиться того, чтобы украинская армия приняла стандарты НАТО". Документ отмечает планы Киева "создать профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующих доктрине и принципам НАТО". Также указывается, что даже формат и содержание украинских документов должны "отражать терминологию НАТО", сообщает ТАСС.
В документе также подчеркивается интерес Соединенных Штатов в том, чтобы Украина развивала "свою собственную оборонную промышленность, способную удовлетворять основные потребности" страны.
Как отмечает Politico, стратегия США направлена на то, чтобы Украина сохраняла свою ориентацию на Запад и развивала "особые связи" с Вашингтоном. Один из методов достижения этой цели — продвижение английского языка, который считается "фактором интеграции украинцев". В документе указывается, что США предлагают помощь Министерству образования Украины для улучшения преподавания английского.
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