Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли стандарты НАТО, несмотря на то, что сам альянс пока не готов принять Украину в свои ряды. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на правительственный документ, который оказался в ее распоряжении.

В соответствии с предоставленной информацией, американские чиновники часто выражают "желание добиться того, чтобы украинская армия приняла стандарты НАТО". Документ отмечает планы Киева "создать профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующих доктрине и принципам НАТО". Также указывается, что даже формат и содержание украинских документов должны "отражать терминологию НАТО", сообщает ТАСС.

В документе также подчеркивается интерес Соединенных Штатов в том, чтобы Украина развивала "свою собственную оборонную промышленность, способную удовлетворять основные потребности" страны.

Как отмечает Politico, стратегия США направлена на то, чтобы Украина сохраняла свою ориентацию на Запад и развивала "особые связи" с Вашингтоном. Один из методов достижения этой цели — продвижение английского языка, который считается "фактором интеграции украинцев". В документе указывается, что США предлагают помощь Министерству образования Украины для улучшения преподавания английского.