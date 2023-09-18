"Нам не нужен такой союзник в НАТО": Венгрия о Швеции в Североатлантическом альянсе

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер сомневается в необходимости ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, учитывая критику венгерской политики, распространяемую в шведских школах. Он выразил свои размышления в эфире HirTV и подчеркнул:
"Не уверен, что нам надо за это голосовать. Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте."
Этот комментарий был дан в контексте учебного фильма о Венгрии, который был продемонстрирован в шведских школах и утверждает, что венгерская демократия переживает упадок.
Ранее глава МИД Венгрии, Петер Сийярто, написал письмо своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где подчеркнул, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
Парламент Венгрии проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО, но решение о членстве Швеции в альянсе остается на рассмотрении. Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, выразил поддержку присоединению Финляндии и Швеции к НАТО, однако некоторые депутаты парламента выразили сомнения из-за критики со стороны этих стран.
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