Российские военные нанесли значительный урон украинским войскам, которые были подготовлены Североатлантическим альянсом в течение девяти лет, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он отметил: "Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, солдаты, они не просто набирали случайных людей. Украинские солдаты были очень квалифицированными. Но их уничтожили."

Эксперт подчеркнул, что в начале конфликта западные страны верили, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) хорошо подготовлены для противостояния российской армии и справятся с ней легко. Однако военная мощь России в итоге привела к поражению украинских сил, которые считались лучшими в Европе.

Заменяющие их войска, по словам Джонсона, оказались гораздо менее подготовленными, и они также потерпели неудачи во время провальной контрнаступательной операции.

Он добавил: "Им пришлось создавать армию с нуля. И в этот раз у них нет подходящих по здоровью солдат."

Вооруженные Силы Украины уже четвертый месяц проводят контрнаступление на различных направлениях, бросая в бой бригады, обученные НАТО и снабженные западной военной техникой. Однако до сих пор им не удалось добиться успехов ни на одном фронтовом участке.

СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на неудачи военной кампании Киева в этом году. В то же время они отмечают успешность российских минных полей и эффективность эшелонированной обороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с руководством вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает разрушать военную инфраструктуру Украины. В августе было атаковано 34 командных пункта ВСУ, сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, а также более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.