Планируется провести заседание Совета НАТО-Украина в октябре, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что это мероприятие будет охватывать как гражданские, так и военные аспекты, и вероятно соберет лидеров стран на высшем уровне. Помимо этого, в течение года будут проводиться консультации, включая обсуждение вопросов безопасности в Черном море.

Первое заседание Совета НАТО-Украина по ситуации в Черном море прошло 26 июля на уровне постоянных представителей государств-членов НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который включает в себя план многолетней поддержки для приближения страны к стандартам НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену требования выполнения плана действий по членству. Эти шаги позволят сократить процесс вступления Украины в альянс с двух этапов до одного. Лидеры НАТО также подтвердили, что Украина будет принята в альянс, как только союзники определят, что страна удовлетворила необходимые условия.

Следует отметить, в Кремле внимательно следят за процессом возможного вступления Украины в НАТО и отмечают, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России.