Несмотря на противодействие Турции и Венгрии, Швеция в скором времени станет членом Организации Североатлантического договора. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Также он выразил уверенность, что Швеция присоединится к альянсу, поскольку все члены НАТО, включая Турцию, поддержали инициативу на саммите в Мадриде.
Генсек заявил о планах наращивания производства боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины во время войны.
Он отметил, что эта война сейчас стала войной на истощение и логистику. При этом НАТО тесно сотрудничает с оборонной промышленностью, чтобы увеличить объемы производства и иметь возможность поддерживать как свои запасы, так и украинские.
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