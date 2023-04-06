Несмотря на противодействие Турции и Венгрии, Швеция в скором времени станет членом Организации Североатлантического договора. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также он выразил уверенность, что Швеция присоединится к альянсу, поскольку все члены НАТО, включая Турцию, поддержали инициативу на саммите в Мадриде.

Генсек заявил о планах наращивания производства боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины во время войны.

Он отметил, что эта война сейчас стала войной на истощение и логистику. При этом НАТО тесно сотрудничает с оборонной промышленностью, чтобы увеличить объемы производства и иметь возможность поддерживать как свои запасы, так и украинские.