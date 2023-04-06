Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 79,4961
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2023 : 87,0954
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:34

Столтенберг: Швеция вступит в НАТО, несмотря на противодействие Турции и Венгрии

Несмотря на противодействие Турции и Венгрии, Швеция в скором времени станет членом Организации Североатлантического договора. Об этом в интервью американскому телеканалу заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также он выразил уверенность, что Швеция присоединится к альянсу, поскольку все члены НАТО, включая Турцию, поддержали инициативу на саммите в Мадриде.

Генсек заявил о планах наращивания производства боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины во время войны.

Он отметил, что эта война сейчас стала войной на истощение и логистику. При этом НАТО тесно сотрудничает с оборонной промышленностью, чтобы увеличить объемы производства и иметь возможность поддерживать как свои запасы, так и украинские.

Мир

Страны G7 потребовали от Украины продолжить реформы

Страны G7 потребовали от Украины продолжить реформы, которые были приостановлены во время боевых действий.

Читать полностью

Турецкие монополист изменит структуру для нужд российско-турецкого газового хаба

Парламент Турции одобрил изменения в структуру государственной нефтегазовой компании Botas с целью реализации проекта газового хаба.

Читать полностью

Общество

"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле

Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия

Читать полностью

Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа под Калугой

Помимо соответствующей музыки, гостей будет ожидать большое количество творческих и спортивных активностей

Читать полностью

Новости