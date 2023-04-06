НАТО не обеспечивает безопасность в мире, альянсу пора уйти на пенсию. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам совета членов Североатлантического альянса в Брюсселе.
Захарова отметила, что НАТО не имеет никаких оснований для гордости, поскольку на его счету войны, убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в разных частях света, таких как Югославия, Ирак, Афганистан и Ливия.
"Кто следующий?", - задалась вопросом российский диплома.
Американский и китайский авианосцы обозначились в Тайваньском проливе
Американский авианосец USS Nimitz находится в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" примерно в 740 километрах к востоку от Тайваня, что создает напряженную обстановку вокруг остова.
В Венесуэле задержано до 51 человека по подозрению в коррупции
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