НАТО не обеспечивает безопасность в мире, альянсу пора уйти на пенсию. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам совета членов Североатлантического альянса в Брюсселе.

Захарова отметила, что НАТО не имеет никаких оснований для гордости, поскольку на его счету войны, убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в разных частях света, таких как Югославия, Ирак, Афганистан и Ливия.

"Кто следующий?", - задалась вопросом российский диплома.