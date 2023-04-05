Присоединение Финляндии к НАТО, а также работа по привлечению Швеции в альянс закончили эру безопасности в Северной Европе. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заявила, что еще на полях Мюнхенской конференции США долго занимались "пропагандой всего, что уничтожило европейскую безопасность".

Захарова обратила внимание на то, что политики США, находящиеся на другом континенте, диктуют европейцам, как им обеспечить безопасность, навязывая мнения, которые не имеют отношения к безопасности европейского континента.