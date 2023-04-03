Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:30

Финляндию официально станет членом НАТО

Финляндия будет официально принята в НАТО на заседании глав МИД стран альянса, которое состоится 4 апреля в Брюсселе. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По словам представителей канцелярии президента Финляндии, президент Саули Ниинистё примет участие в официальной церемонии вступления в альянс, которая пройдет в штаб-квартире НАТО. Таким образом, Финляндия станет 31-м членом НАТО.

НАТО (North Atlantic Treaty Organization, Организация Североатлантического договора) — военно-политический альянс, созданный в 1949 году для обеспечения коллективной безопасности и обороны европейских стран и Северной Америки. Он состоит из 30 государств-членов, включая США, Канаду и ряд европейских стран.

Целью НАТО является обеспечение стабильности и безопасности в регионе Атлантики, защита своих членов от любой внешней агрессии и сотрудничество в области обороны и безопасности.

Мир

Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани

Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным

Читать полностью

Столтенберг заявил о возможном "переносе" украинского конфликта в Восточную Азию

Сближение Китая и России может повторить в Восточной Азии то, что произошло в Украине. Об заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии министерской встречи в Брюсселе.

Читать полностью

Общество

Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

Читать полностью

Психиатр рассказал о появлении зависимостей у людей

Количество различных зависимостей увеличивается каждый день. Об этом рассказал врач психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин.

Читать полностью

Новости