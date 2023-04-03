Финляндия будет официально принята в НАТО на заседании глав МИД стран альянса, которое состоится 4 апреля в Брюсселе. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По словам представителей канцелярии президента Финляндии, президент Саули Ниинистё примет участие в официальной церемонии вступления в альянс, которая пройдет в штаб-квартире НАТО. Таким образом, Финляндия станет 31-м членом НАТО.
НАТО (North Atlantic Treaty Organization, Организация Североатлантического договора) — военно-политический альянс, созданный в 1949 году для обеспечения коллективной безопасности и обороны европейских стран и Северной Америки. Он состоит из 30 государств-членов, включая США, Канаду и ряд европейских стран.
Целью НАТО является обеспечение стабильности и безопасности в регионе Атлантики, защита своих членов от любой внешней агрессии и сотрудничество в области обороны и безопасности.
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