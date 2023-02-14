Страны НАТО во время ближайшей встречи министров обороны стран-членов альянса могут согласовать новое политическое руководство. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В документе, который может быть принят по итогам саммита, будет изложена позиция НАТО по одновременному участию в конфликтах высокой интенсивности. В частности, о боевых действиях за пределами зон ответственности стран-членов альянса.