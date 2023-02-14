Страны НАТО во время ближайшей встречи министров обороны стран-членов альянса могут согласовать новое политическое руководство. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В документе, который может быть принят по итогам саммита, будет изложена позиция НАТО по одновременному участию в конфликтах высокой интенсивности. В частности, о боевых действиях за пределами зон ответственности стран-членов альянса.
Командир спецназа "Ахмат" в скором времени вернется в зону СВО
Ранее он проходил стационарное лечение после попытки покушения, сейчас всё еще находится на реабилитации в больнице
Путин поговорил по телефону с Алиевым
Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля
Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения
Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины
Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко